Terni l’evento ‘Vado alla mostra’ | Un percorso visivo coinvolgente e accessibile IL PROGRAMMA
A Terni, si svolge l’evento ‘Vado alla mostra’ presso palazzo Primavera, dedicato all’opera dell’illustratrice per l’infanzia Helen Oxenbury. L’iniziativa è pensata per offrire un percorso visivo accessibile e coinvolgente rivolto a bambine e bambini. La mostra propone una serie di immagini e materiali che permettono ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dell’arte e della narrazione visiva.
Una esperienza culturale pensata a misura di bambine e bambini. La location di palazzo Primavera ospiterà ‘Vado alla mostra’ dedicata all’opera della celebre illustratrice per l’infanzia Helen Oxenbury. L’esposizione realizzata dall’Associazione Il Pettirosso in merito al progetto LeggiAMO.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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