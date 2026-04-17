Terni l’evento ‘Vado alla mostra’ | Un percorso visivo coinvolgente e accessibile IL PROGRAMMA

A Terni, si svolge l’evento ‘Vado alla mostra’ presso palazzo Primavera, dedicato all’opera dell’illustratrice per l’infanzia Helen Oxenbury. L’iniziativa è pensata per offrire un percorso visivo accessibile e coinvolgente rivolto a bambine e bambini. La mostra propone una serie di immagini e materiali che permettono ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dell’arte e della narrazione visiva.