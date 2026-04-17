Terni il concorso grafico pittorico in memoria di Sayam | Ogni tratto di matita o pennello è un modo per non dimenticare

A Terni si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso grafico pittorico ‘Nel Paese delle Meraviglie’, dedicato alla memoria di Sayam. L’evento si è svolto nell’auditorium della scuola Marconi, dove studenti e artisti hanno presentato le loro opere. La manifestazione ha celebrato il talento e la creatività, sottolineando come ogni tratto di matita o pennello rappresenti un modo per mantenere vivo il ricordo.

La cerimonia di premiazione, del concorso grafico pittorico ‘Nel Paese delle Meraviglie’ si è svolta nella location dell’auditorium della scuola Marconi. L’evento – risalente allo scorso mercoledì 16 aprile - porta con sè un significato che va ben oltre la competizione artistica. Il concorso.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Giornata della memoria, parole e musica per non dimenticare: l’appuntamento proposto dal conservatorio “Giulio Briccialdi” di TerniSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Il concerto è... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Terni, il concorso grafico pittorico in memoria di Sayam: Ogni tratto di matita o pennello è un modo per non dimenticare. Diocesi: Terni, in mattinata premiazione dei vincitori del concorso per studenti San Valentino la storia oltre la leggendaA conclusione delle manifestazioni valentiniane, nella mattinata di lunedì 16 marzo il Cityplex Politeama di Terni ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso San Valentino la ... agensir.it Diocesi: Terni, stamattina premiazione dei vincitori del concorso San Valentino la storia oltre la leggendaStamattina, alle ore 10.30, al Cityplex Politeama di Terni si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso San Valentino la storia oltre la leggenda per gli studenti degli Istituti ... agensir.it