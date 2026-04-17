Terni ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A | Manifestazione di grande livello importante occasione per la città

A Terni si è tenuta la presentazione della terza tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, che si svolgerà al PalaTerni negli ultimi due giorni della settimana. L’evento coinvolge le categorie Serie A1, A2 e B e si svolgerà presso l’Auditorium dell’IIS Casagrande Cesi. La manifestazione è prevista per venerdì 17 e sabato 18 aprile e rappresenta una tappa importante del campionato nazionale.

All’Auditorium dell’IIS Casagrande Cesi di Terni è stata presentata la terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica, in programma al PalaTerni venerdì 17 e sabato 18 aprile. L’evento rientra nei Top Events 2026, il circuito che comprende nove appuntamenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ginnastica artistica, Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile: la terza prova lancia la Final Eight di BergamoAll’Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A: Manifestazione di grande livello importante occasione per la città; La fine della Regular Season 2026 a Terni: ecco le informazioni sulla terza tappa di Serie A e B di Ginnastica Artistica; La ginnastica nazionale protagonista al PalaTerni oggi e domani, sabato 18 aprile; World Sporting Academy, a Terni la sfida decisiva di Serie A2: attesa per l’ultima prova stagionale. Brugnami e Fioravanti presentano i campionati italiani di ginnastica artisticaAll'Umbria Forum di Terni il terzo appuntamento con i Top Events 2026 per il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di ginnastica artistica. La tappa che si tiene oggi e domani al Pala Terni è stata pr ... sporterni.it Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular seasonSabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di ... oasport.it A tre giornate dalla fine del campionato di serie C il Rugby Vallecamonica cade in casa. A Rogno passa la capolista Brixia 40-12. - facebook.com facebook