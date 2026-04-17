Ternana UFFICIALE | esercizio provvisorio per il club rossoverde Parte l' operazione salvataggio
Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, si è tenuta un’udienza prefallimentare presso il tribunale. Il giudice Claudia Tordo Caprioli ha convocato l’assemblea per il club di calcio rossoverde, che si trova attualmente in esercizio provvisorio. La decisione di avviare questa procedura arriva in un momento di tensione finanziaria, con l’obiettivo di definire le prossime mosse per la gestione della squadra.
Un pomeriggio cruciale per le sorti della Ternana calcio. Il giudice Claudia Tordo Caprioli ha convocato l’udienza prefallimentare nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle 16. L’istanza presentata da un creditore, nei giorni scorsi, ha portato alla convocazione che.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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