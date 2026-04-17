Ternana udienza prefallimentare | segui in DIRETTA il pomeriggio cruciale per le sorti del club

Oggi, venerdì 17 aprile, alle 16, si è tenuta un’udienza prefallimentare per la Ternana calcio, convocata dal giudice Claudia Tordo Caprioli. L’incontro si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto le parti interessate in una fase decisiva per il futuro del club. La seduta si è protratta per diverse ore e si è concentrata sulla situazione finanziaria e sulle possibili soluzioni in vista di un eventuale procedimento di fallimento.

Un pomeriggio cruciale per le sorti della Ternana calcio. Il giudice Claudia Tordo Caprioli ha convocato l’udienza prefallimentare nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle 16. L’istanza presentata da un creditore, nei giorni scorsi, ha portato alla convocazione che.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Ravenna, segui in DIRETTA il match del Libero Liberati Ternana-Campobasso, segui in DIRETTA il match del Libero LiberatiUno scontro al vertice tra Ternana-Campobasso, mette di fronte due delle tre formazioni al quarto posto della graduatoria. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ternana, il tribunale ha fissato per venerdì 17 aprile l’udienza prefallimentare relativa alle istanze di fallimento: ora si potrà giocare. Ternana, oggi le scadenze FIGC, domani l'udienza in Tribunale. Il punto della situazioneLa Ternana si trova in una morsa di scadenze che nei prossimi giorni determinerà il suo futuro sportivo ed economico. Oggi, giovedì 16 aprile,. tuttomercatoweb.com Ternana, il tribunale ha fissato per venerdì 17 aprile l’udienza prefallimentare relativa alle istanze di fallimento: ora si potrebbe giocareTERNI Spiraglio per le sorti della Ternana: il giudice Claudia Tordo Caprioli ha fissato per venerdì 17 aprile alle ore 15 l’udienza relativa alle istanze ... ilmessaggero.it