Ternana-Campobasso segui in DIRETTA il match del Libero Liberati

Alle ore 15.00 si gioca al Libero Liberati il match tra Ternana e Campobasso, una sfida valida per la parte alta della classifica. Le due squadre, entrambe al quarto posto, si affrontano in una partita che può influenzare la classifica. La gara viene seguita in DIRETTA, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accade in campo.

Uno scontro al vertice tra Ternana-Campobasso, mette di fronte due delle tre formazioni al quarto posto della graduatoria. Il match assume una valenza ancora più significativa poiché la Juventus Next Gen (a quota 39 come le squadre in campo al Liberati) osserva il turno di riposo. Entrambe le società hanno ricevuto una penalizzazione: meno cinque per i rossoverdi che ricorreranno al Collegio di Garanzia; meno due per i molisani. Una sfida tra compagini in forma poiché la squadra di Liverani ha ottenuto tre successi di fila, mentre quella guidata da Luciano Zauri ha conseguito due affermazioni filate. Fischio di inizio della gara alle 17.30 stadio Libero Liberati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

