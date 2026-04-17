A Terni, la situazione della Ternana si sposta tra questioni legali e partite di calcio. La squadra continua a scendere in campo nonostante le vicende giudiziarie che la coinvolgono, anche se si parla di possibili conseguenze finanziarie. La decisione di proseguire con le partite resta in piedi, mentre il fronte legale resta aperto. La situazione resta incerta, tra atti giudiziari e partite sportive.

TERNI — A Terni ormai è ufficiale: la Ternana gioca più nei tribunali che in campo, ma almeno per ora il pallone continua a rotolare. E già questa, vista la situazione, pare una vittoria ai rigori contro la realtà. La giornata s’è aperta con la liquidazione volontaria bella pronta, timbrata e impacchettata come un uovo di Pasqua. Poi però, col classico colpo di scena all’italiana, arriva il giudice e dice: “Alt, un s’esagera”. Risultato? Tutto sospeso. La squadra non sparisce, la classifica non si tocca e i tifosi possono continuare a soffrire regolarmente, come da tradizione. Perché qui il punto è chiaro: la Ternana è tecnicamente viva, ma con la flebo attaccata e il medico che dice “vediamo domani”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ternana tra fallimento e fischio d’inizio: si gioca, poi si vede (magari si paga)

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