Ternana la palla ‘ritorna’ in campo | diversi assenti per la trasferta di Sestri Levante Debutta Tommaso Vitali
La Ternana si prepara alla trasferta di Sestri Levante con diverse assenze tra i giocatori disponibili. La squadra si è allenata venerdì mattina, con l’attenzione rivolta anche al debutto di Tommaso Vitali. La partita rappresenta un momento di verifica per il team, che aspetta di conoscere gli sviluppi futuri in vista delle prossime gare. La formazione si presenta con alcune novità e tanti punti interrogativi sulla rosa.
Un ritorno alla normalità per la Ternana, in attesa di conoscere il proprio futuro. La compagine di Pasquale Fazio si è allenata nel corso della mattinata di venerdì 17 aprile. Alle 14.33 è partita dallo stadio Libero Liberati per partecipare all’ultima trasferta della stagione regolare. I.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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