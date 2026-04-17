Teheran dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto

Dopo il cessate il fuoco in Libano, il passaggio delle navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è stato riaperto. Le autorità hanno annunciato che il traffico marittimo nella zona riprende regolarmente, senza restrizioni. La riapertura riguarda tutte le imbarcazioni e si applica a tutte le rotte commerciali che attraversano lo stretto. Nessuna limitazione è stata comunicata dalle autorità locali o internazionali in merito al movimento marittimo nella regione.

"In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell' Iran ". Lo annuncia su X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teheran, dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto US Iran Peace Talks Round 2 Likely In Islamabad As Nuclear Issue Remains Key Sticking Point Notizie correlate Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è già a rischio: Israele bombarda il Libano e Teheran blocca le petroliere nello Stretto di HormuzLa tregua annunciata nella notte tra Stati Uniti e Iran rischia di saltare, a causa del proseguimento delle operazioni militari di Israele in Libano,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raid di Israele in Libano, sabato colloqui tra Usa e Iran in Pakistan; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Dopo i raid israeliani sul Libano, l'Iran annuncia una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Trump: Una scaramuccia, va tutto bene; Israele attacca il Libano, tregua in pericolo. Teheran, dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente apertoIn linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco su ... ansa.it Guerra in Iran, Teheran: «Dopo cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto». E gli Usa valutano accordo: 20 miliardi per l'uranioScattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, annunciata da Trump come «la decima guerra» a cui riuscirà a porre fine. «Spero che Hezbollah si comporti ... leggo.it L'Iran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano https://shorturl.at/OHEEo facebook Libano, Casa Bianca, Hormuz. Sul Corriere, il racconto dei confini - anche politici - di questa guerra folle lo abbiamo grazie al gran lavoro che stanno facendo @martaserafini @viviana_mazza e @GretaPrivitera. Bello leggerle. x.com