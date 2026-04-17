taranto riattivato il distretto urbano del commercio

A Taranto è stato riattivato il Distretto Urbano del Commercio, un progetto dedicato alla promozione e valorizzazione delle attività commerciali della città. Il Duc mira a coordinare gli sforzi tra enti pubblici e soggetti privati per sostenere il settore commerciale locale. La riattivazione rappresenta un passo importante per il rilancio delle attività commerciali nel centro urbano.

Tarantini Time Quotidiano Riparte il Distretto Urbano del Commercio (Duc) di Taranto, strumento finalizzato alla promozione e valorizzazione delle attività commerciali locali attraverso una gestione integrata tra enti pubblici e soggetti privati. A Palazzo di Città si è tenuta, su iniziativa dell’assessorato allo Sviluppo Economico, l’Assemblea dei soci, alla quale hanno partecipato Confesercenti Puglia, Confartigianato, Confcommercio Taranto e UNSIC. Con l’incontro è stata ufficialmente riattivata l’attività del Duc, con l’obiettivo di ridefinire il percorso condiviso con le associazioni di categoria, affrontare il tema della nuova governance e individuare strategie per sostenere il commercio locale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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