Take-Two vola | il ricatto hacker fallito fa guadagnare un miliardo

Il valore di mercato di una nota società di videogiochi ha registrato un aumento di circa un miliardo di dollari dopo che un gruppo di hacker ha diffuso alcuni documenti interni di una sua sussidiaria. L’episodio ha seguito un tentativo di ricatto che, però, non ha avuto successo, portando a una crescita del valore azionario della società interessata. La vicenda ha attirato l’attenzione del settore e degli investitori.

Il valore di mercato di Take-Two Interactive ha registrato un’impennata stimata intorno a un miliardo di dollari a seguito della diffusione di documenti interni di Rockstar Games da parte di un gruppo di hacker. L’attacco informatico, che si è trasformato in un tentativo di estorsione fallito dopo il rifiuto dello studio di versare un riscatto, non ha scalfito la fiducia degli investitori, ma ha anzi evidenziato la solidità finanziaria della società madre grazie ai proventi derivanti da Grand Theft Auto Online. Nonostante l’azione dei criminali informatici mirasse a colpire duramente la stabilità dello studio, la strategia di non cedere al ricatto ha prodotto un effetto paradossale sui mercati finanziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Take-Two vola: il ricatto hacker fallito fa guadagnare un miliardo Notizie correlate Uffizi sotto ricatto, la richiesta degli hacker: “Vogliamo 300mila euro”L'attacco hacker avrebbe compromesso una ventina di macchine della rete informatica del museo fiorentino. Sapienza sotto ricatto dagli hacker: “Pagamento entro 72 ore o pubblichiamo i dati”Dopo l’attacco informatico, la Sapienza riceve un ultimatum: 72 ore per pagare il riscatto o i dati verranno diffusi online.