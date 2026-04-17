Swiatek sfida la terra | lezione di tennis con Nadal a Maiorca

La tennista polacca si sta allenando a Maiorca presso la Rafa Nadal Academy, concentrandosi sulla preparazione sulla terra battuta in vista della stagione. La scelta del centro di allenamento è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o sui programmi specifici. La giocatrice si sta dedicando a sessioni che coinvolgono esercizi tecnici e fisici, in un contesto dedicato alla preparazione sulla superficie di terra battuta.

La preparazione di Iga Swiatek per la stagione sulla terra battuta ha preso una direzione estremamente specifica a Maiorca, dove la tennista polacca ha scelto di rifugiarsi presso la struttura della Rafa Nadal Academy. Durante lo stage, la giocatrice, che vanta già sei trofei del Grande Slam, ha lavorato fianco a fianco con il leggendario spagnolo, approfittando di un contesto tecnico di altissimo livello per affinare i propri colpi in vista dei prossimi impegni stagionali. L’evoluzione tecnica tra l’esperienza di un mito e il nuovo staff di Francis Roig. Il percorso di crescita della numero uno della Polonia si è arricchito di un elemento fondamentale durante le sessioni di allenamento a Manacor.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Swiatek sfida la terra: lezione di tennis con Nadal a Maiorca Notizie correlate Swiatek vola da Nadal per tornare grande: allenamenti personalizzati con Rafa a MaiorcaIga Swiatek vola da Rafael Nadal per superare un momento delicato e preparare al meglio la stagione sulla terra. Swiatek, come uscire dalla crisi? L'ex numero 1 si allena con Nadal! Il videoReduce da un periodo con più bassi che alti, Iga Swiatek ha annunciato la nomina di Roig come nuovo coach. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Andreeva sfida Swiatek: Affronterò questa partita come qualsiasi altra precedentemente; Stoccarda: Rybakina e Gauff ai quarti, sfida Swiatek-Andreeva; WTA Stoccarda 2026: risultati, tabellone quarti e sfida Swiatek-Andreeva; Paolini-Sonmez oggi in tv, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streaming. Swiatek-Siegemund: la numero 4 assalta la 51, pronostico a senso unicoLe quote dei bookmaker indicano un esito a senso unico. La vittoria di Iga Swiatek è considerata quasi certa: 10Bet quota il suo successo a 1.03, mentre un'eventuale vittoria di Laura Siegemund è offe ... it.blastingnews.com Andreeva sfida Swiatek a Stoccarda: Affronterò questo match come tutti gli altriQuarti di finale a Stoccarda: Mirra Andreeva, in forma dopo il titolo a Linz, sfida Iga Swiatek. La russa, che ha già battuto la polacca due volte, promette di affrontare il test senza pressioni. Ques ... msn.com SINNER ALCARAZ: ATTO 17 Sembra strano, vista la loro età, ma siamo davvero qui: alla 17ª sfida tra questi due campioni Conduce Carlitos nei precedenti: - vittorie per lo spagnolo - 6 per l’Azzurro Un’altra finale, un altro trofeo da agg - facebook.com facebook