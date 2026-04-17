Supermercati Gala sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo

Le strutture territoriali della Filcams Cgil di Arezzo e Siena hanno firmato con la direzione di L’Abbondanza srl, società gestore dei supermercati Gala affiliati al marchio Selex, una proroga dell’accordo integrativo aziendale. La proroga riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle strutture e si inserisce in un accordo già in vigore, che stabilisce condizioni e diritti complementari a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Le strutture territoriali della Filcams Cgil di Arezzo e Siena hanno firmato con la direzione aziendale de L’Abbondanza srl (Supermercati Gala), legata al marchio Selex, gruppo commerciale leader della grande distribuzione organizzata, la proroga dell’integrativo aziendale per le lavoratrici e i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Supermercati Gala – Selex: sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo aziendaleArezzo, 17 aprile 2026 – Le strutture territoriali della FILCAMS CGIL di Arezzo e Siena hanno firmato con la Direzione Aziendale de L’Abbondanza srl... Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'aziendaIn merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino, così come ripresa da alcune testate giornalistiche, Cosmopol...