Supermercati Gala – Selex | sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo aziendale

Il 17 aprile 2026, le strutture territoriali della FILCAMS CGIL di Arezzo e Siena hanno sottoscritto una proroga dell’accordo integrativo aziendale con i supermercati del gruppo Gala – Selex. La firma riguarda la continuazione delle condizioni previste nel contratto, che era in scadenza. La proroga si applica alle trattative in corso e si estende fino a una successiva intesa tra le parti.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Le strutture territoriali della FILCAMS CGIL di Arezzo e Siena hanno firmato con la Direzione Aziendale de L’Abbondanza srl (Supermercati Gala), legata al marchio Selex, gruppo commerciale leader della grande distribuzione organizzata (GDO), la proroga dell’integrativo aziendale per le lavoratrici e i lavoratori delle due province, consentendo di dare continuità a un impianto contrattuale che nei due anni precedenti ha garantito tutele, diritti e condizioni di lavoro migliorative rispetto al vigente CCNL. “Confermando integralmente tutte le clausole già previste, in un contesto ancora caratterizzato da incertezze...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Supermercati Gala – Selex: sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo aziendale Notizie correlate Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'aziendaIn merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino, così come ripresa da alcune testate giornalistiche, Cosmopol... A Cesenatico parte il ‘Salvatour': la Filcams Cgil a confronto con i marinai di salvataggioPrende il via ‘Salvatour 2026’, il ciclo di assemblee territoriali promosso dalla Filcams Cgil Emilia-Romagna, insieme alle strutture territoriali... Panoramica sull’argomento Supermercati Gala – Selex: sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo aziendaleArezzo e Siena hanno firmato con la Direzione Aziendale de L’Abbondanza srl la proroga dell’integrativo aziendale consentendo di dare continuità a un impianto contrattuale che nei due anni precedenti ... lanazione.it Gala Supermercati realizza con Itab un negozio inclusivoLo store inclusivo sviluppato da Gala Supermercati con Itab e i dettami della neuroarchitettura portati da Massimo Pallaro, senior concept design manager ... gdoweek.it