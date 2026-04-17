Successo 1° prova tecnica congiunta interoperabilità europea pagamenti tra Bancomat Epi e Sibs-mb way

Il 17 aprile, è stata completata con successo la prima prova tecnica congiunta tra i sistemi di pagamento europei Bancomat, Sibs-mb way ed Epi. La sperimentazione ha riguardato l’interoperabilità tra queste piattaforme, consentendo transazioni tra i vari circuiti. L’obiettivo dichiarato è facilitare i pagamenti transfrontalieri e migliorare l’efficienza dei servizi di pagamento in Europa. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli operativi o sui soggetti coinvolti in modo specifico.

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Bancomat, Sibs-mb way ed Epi company (Epi- european payments initiative) annunciano il completamento con successo di una prova tecnica congiunta (proof of concept -poc) che ha dimostrato l'interoperabilità delle rispettive soluzioni di pagamento mobile per transazioni in negozio transfrontaliere. Si tratta di un risultato concreto della collaborazione avviata con il memorandum of understanding (mou) firmato nel febbraio 2026 da Bancomat, Bizum, Epi, Sibs-mb way e Vipps MobilePay, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni di pagamento paneuropee, sovrane e interoperabili. La prova ha validato...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Successo 1° prova tecnica congiunta interoperabilità europea pagamenti tra Bancomat, Epi e Sibs-mb way Notizie correlate Nuova infrastruttura europea per pagamenti senza contatto: la rete unificata di bancomat in arrivo entro il 2025A partire dal 2027, forse già prima, il modo in cui gli europei pagheranno i loro acquisti potrebbe cambiare per sempre. Catania, prova a far saltare bancomat con tecnica della "marmotta": arrestato(LaPresse) – Un tentativo di far saltare in aria un bancomat in via Roma a Mascalucia (Catania) è stato sventato grazie all’intervento immediato dei... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Successo per il 1° Skills Events by e-Enduro a Rocchetta Belbo; RITMICA, QUILIANO SUL PODIO ALLA PROVA D’INSIEME; Successo della Coppa Italia di Orienteering alle Colonie Padane; Serie A: Sebastiano Esposito regala il successo al Cagliari, Cremonese ko 1-0. Successo 1° prova tecnica congiunta interoperabilità europea pagamenti tra Bancomat, Epi e Sibs-mb wayRoma, 17 apr. (Adnkronos) - Bancomat, Sibs-mb way ed Epi company (Epi- european payments initiative) annunciano il completamento con successo di una ... iltempo.it Cos'è successo https://mdst.it/41Jqr2i #SportMediaset facebook Quello che è successo stanotte al Congresso Usa è storico e conferma quello che ripeto da mesi (sondaggi alla mano) Israele ha perso gli americani. Partiamo dai dati e poi vediamo le conseguenze La mozione @SenSanders per fermare l’ennesimo pacchet x.com