Energia Canazza Key To Energy | Italia Paese emergente in campo data center

L'Italia si distingue come un Paese emergente nel settore dei data center, secondo Canazza di Key To Energy. La recente saturazione degli hub europei a Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino ha portato a una maggiore attenzione verso il mercato italiano. La notizia arriva da Rimini, dove si evidenzia come il settore stia crescendo in risposta alla domanda di energia e infrastrutture digitali.

Rimini, 5 mar. (Adnkronos) - “L'Italia è un Paese emergente dopo il fenomeno della saturazione dei Flapd europei, gli hub di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino dedicati ai data center”. A dirlo, in occasione di Key – The Energy Transition Expo a Rimini, è Virginia Canazza, esperta di Data Center e partner di Key To Energy, advisory firm specializzata nella consulenza relativa alle attività della filiera dell'energia. “Il tasso di crescita dei data center è sostenuto, circa il 16-20% all'anno, con il 68% concentrato in Lombardia, in particolare nell'area di Milano - prosegue - Ad oggi, i consumi sono pari a circa 4,5 Twh, corrispondenti a circa un gigawatt di potenza elettrica installata e 600 megawatt di potenza It. 🔗 Leggi su Iltempo.it

