Una studentessa di Trapani è caduta dalle scale a Roma mentre si trovava in un edificio pubblico. La giovane aveva annunciato la discussione della tesi di laurea per oggi pomeriggio, ma risultava essere iscritta all’università fino a circa due anni fa, dopo di che non si trovano più tracce della sua iscrizione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Aveva annunciato la discussione della sua tesi di laurea oggi pomeriggio, ma da un paio di anni non risultava più iscritta all’università. La studentessa fuori sede ventitreenne Miriam Indelicato è stata trovata morta ieri mattina riversa a terra nell’androne del palazzo in cui viveva, a Roma. A dare l’allarme il portiere dello stabile. All’arrivo dei soccorsi purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. L’ipotesi è che sia precipitata nella tromba delle scale e gli investigatori, al momento, propendono per un gesto volontario. Quando la ventitreenne, intorno alle 10 di ieri mattina, è stata trovata senza vita i genitori e il fidanzato erano già in viaggio per la Capitale convinti di festeggiare la sua laurea all’università Luiss.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Studentessa di Trapani precipita dalle scale a Roma: aveva finto di doversi laureare

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