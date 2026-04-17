L’Iran ha comunicato la riapertura completa dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale, comprese le petroliere, durante il periodo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, che durerà fino al 21 aprile. La decisione interessa le rotte marittime strategiche che collegano il Golfo Persico al Golfo di Oman, coinvolgendo importanti flussi di petrolio e influenzando le dinamiche economiche globali. La riapertura potrebbe avere effetti sui prezzi del greggio e sulla sicurezza energetica internazionale.

L’ Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale, incluse le petroliere, per tutta la durata del cessate il fuoco con gli Stati Uniti, previsto fino al 21 aprile. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, spiegando che il passaggio è “completamente aperto” lungo la rotta coordinata dalle autorità marittime iraniane. La decisione si inserisce nel quadro della tregua e ha effetti immediati sui mercati energetici. Gli effetti immediati sul prezzo del petrolio. La riapertura dello stretto ha determinato un calo del prezzo del petrolio, dopo settimane di tensioni legate al rischio di blocchi nelle forniture.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stretto di Hormuz, annunciata riapertura totale. Cosa cambia per petrolio ed economia globale

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