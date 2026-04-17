A Loreto, la scoperta di 55 cani trovati uccisi e abbandonati in una scarpata ha portato a una mobilitazione pubblica. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno avviato un’indagine. Un uomo di 55 anni residente nella zona è al centro delle verifiche condotte dalla Procura di Macerata. La notizia ha suscitato reazioni tra cittadini e associazioni animaliste.

Un uomo di 55 anni residente a Loreto è sotto la lente della Procura di Macerata dopo il macabro ritrovamento di 55 cani, uccisi e abbandonati in una scarpata vicino all’area dell’ex stabilimento GIE, nella zona di Scossicci. La crudeltà del gesto, che ha molti animali decapitati e gettati in sacchi neri come semplici rifiuti, ha scosso la provincia marchigiana, spingendo le autorità locali e i movimenti per i diritti degli animali a una mobilitazione senza precedenti. Il fronte della protesta e l’appuntamento di domenica. La tensione sociale legata al massacro di Scossicci si trasformerà in una manifestazione pubblica questo 19 aprile. Il raduno è previsto per il pomeriggio presso l’area del parcheggio della ex Nuova Pignone, dove si concentreranno diverse realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di 55 cani a Loreto: scatta la protesta dopo l’orrore

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