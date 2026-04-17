Dal 20 al 25 aprile, gli autotrasportatori hanno annunciato un fermo nazionale dei camion, che ha portato a uno stop totale dei mezzi su tutto il territorio. La protesta ha causato blocchi stradali e interruzioni nella distribuzione delle merci, coinvolgendo diverse aree del Paese. La sospensione delle attività di trasporto ha interessato vari settori, con ripercussioni sui servizi e sulla consegna di beni essenziali.

La protesta degli autotrasportatori torna a minacciare la rete dei trasporti italiani. Dal 20 al 25 aprile è stato annunciato un fermo nazionale dei camion, con il rischio concreto di disagi diffusi per la distribuzione delle merci e per i servizi collegati. Alla base della mobilitazione c’è il continuo aumento dei prezzi del gasolio, che sta mettendo in crisi un intero comparto già provato da mesi difficili. L’ondata di rincari energetici, legata anche alle tensioni internazionali in Medio Oriente, sta incidendo in modo pesante sui costi operativi. Le imprese denunciano margini sempre più ridotti e una situazione diventata ormai insostenibile, con il pericolo che la protesta si traduca in blocchi lungo la rete stradale e rallentamenti a catena nella logistica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stop camionisti, trasporti a rischio! Tutto bloccato: cosa succede

Benin: Cotton at any Price

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