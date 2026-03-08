Sciopero generale lunedì 9 marzo | stop a sanità e uffici cosa succede a mezzi e trasporti

Lunedì 9 marzo si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore che interesserà settori pubblici e privati, tra cui sanità e uffici pubblici. Durante la giornata, i trasporti potrebbero subire disagi, con possibili cancellazioni e riduzioni delle corse di mezzi di trasporto. La protesta coinvolge lavoratori di diverse categorie che hanno deciso di incrociare le braccia per tutta la giornata.

Al centro della protesta vi sono il divario retributivo di genere, la precarietà occupazionale e la disparità nella distribuzione del lavoro di cura Lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati. La mobilitazione, indetta in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, porterà possibili disagi nei servizi, pur restando garantite le prestazioni indispensabili. Numerose organizzazioni sindacali, tra cui Usi, Cub, Adl Cobas, Slai Cobas, Usb e Clap, hanno proclamato l'astensione dal lavoro per l'intera giornata. La mobilitazione riguarda il personale di ogni comparto, inclusi i lavoratori precari e atipici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sciopero generale del 9 marzo: possibili disagi per scuole, trasporti e sanitàLa giornata di lunedì 9 marzo si preannuncia particolarmente complicata per cittadini e lavoratori.

Lunedì 9 marzo, sciopero generale per i diritti, dall'istruzione alla sanitàL'astensione è legata alla Giornata internazionale della donna: i sindacati di base, la Filc e la Filcams protestano contro il divario retributivo di genere e rivendicano parità e diritti ... rainews.it

Sciopero generale del 9 marzo, chi si ferma e quali servizi rischiano disagi per le 24 ore di stopProclamato per il 9 marzo uno sciopero generale nazionale: stop di 24 ore in molti settori, con scuola e istruzione in prima linea: possibili disagi ... virgilio.it

