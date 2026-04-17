Sterza durante un sorpasso poi lo schianto | sbalzato fuori dall’abitacolo è grave al Civile

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, quando un’auto ha cambiato improvvisamente direzione durante un sorpasso, finendo contro un muro in cemento. La vettura è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, lasciando il conducente gravemente ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Avrebbe sterzato bruscamente per evitare un’altra auto, poi lo schianto violentissimo contro una struttura in cemento. Un impatto devastante che ha fatto finire il conducente della Fiat 500, un uomo di 47 anni, fuori dall’abitacolo. Ora è ricoverato in condizioni gravissime al Civili di Brescia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Schianto sulla provinciale: 5 feriti, ragazzino di 14 anni sbalzato dall'abitacoloIl bilancio è di 5 feriti tra cui un ragazzino di 14 anni, quest'ultimo ricoverato in ospedale a Bergamo con l'ausilio dell'elicottero di Areu: per...