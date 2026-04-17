Durante gli ultimi Mondiali di marcia a squadre a Brasilia, l’Italia ha ottenuto risultati notevoli con la vittoria di Francesco Fortunato nella mezza maratona e l’argento di Sofia Fiorini nella maratona. Stefano La Sorda ha commentato il miglioramento impressionante di Fortunato, sottolineando l’importanza di riflettere sulle squalifiche e di non penalizzare troppo i giovani atleti. La competizione ha visto protagonisti azzurri che hanno portato a casa medaglie importanti.

L’Italia è stata grande protagonista agli ultimi Mondiali di marcia a squadre. Una serie di risultati eccezionali a Brasilia, come la vittoria nella mezza maratona con Francesco Fortunato, e l’argento di Sofia Fiorini nella maratona. Di questa edizione, che ha visto gare con le nuove distanze, si è parlato nell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. Ospite è stato Stefano La Sorda, giudice internazionale e anche allenatore di marcia. La Sorda analizza la meravigliosa gara di Francesco Fortunato: “ Lui si ritrova a metà gara con due proposte di squalifica. Secondo me ha fatto bene anche a rischiare, fa parte del gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano La Sorda: “Cambio di passo impressionante di Fortunato. Riflettere sulle proposte di squalifica, non bruciamo i giovani”

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