Stasera in TV, venerdì 17 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e trasmissioni sportive. La programmazione include diverse produzioni, offrendo agli spettatori molte scelte per la serata. I canali nazionali si alternano con diverse proposte, creando un palinsesto ricco e vario che copre vari generi e interessi.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Dalla strada al palco Special. Show - In onda alle 21:30. Dalla Strada al Palco Special ha già fatto registrare numeri importanti: quasi tre milioni di telespettatori e il 21% di share per la prima puntata. Un people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall'Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza spettacolare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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