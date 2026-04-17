Stasera in tv la programmazione di venerdì 17 aprile

Da ilsipontino.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La programmazione televisiva di questa sera prevede diversi spettacoli e serie. Su RAI1 alle 21.30 va in onda

RAI1 21.30 Dalla strada al palco RAI2 21.20 Delitti in Paradiso RAI3 21.20 Vespucci – Il viaggio più lungo RETE4 21.30 Quarto Grado CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.27 Spiderman – Homecoming TV8 21.40 MasterChef Italia NOVE 21.30 Fratelli di Crozza 20 21.10 The Rock. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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