Stasera in tv la programmazione di venerdì 17 aprile
La programmazione televisiva di questa sera prevede diversi spettacoli e serie. Su RAI1 alle 21.30 va in onda
RAI1 21.30 Dalla strada al palco RAI2 21.20 Delitti in Paradiso RAI3 21.20 Vespucci – Il viaggio più lungo RETE4 21.30 Quarto Grado CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.27 Spiderman – Homecoming TV8 21.40 MasterChef Italia NOVE 21.30 Fratelli di Crozza 20 21.10 The Rock. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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