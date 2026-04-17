Start Romagna futuro tra luci e ombre | 340 nuovi bus in arrivo ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese

In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, il 17 aprile, il presidente di Start Romagna ha presentato un bilancio dell’attività aziendale, evidenziando l’arrivo di 340 nuovi autobus e le difficoltà legate ai costi del gasolio, che ammontano a circa 200mila euro al mese. La discussione si è concentrata sulle sfide economiche del settore e sulle prospettive future.

In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, che si celebra oggi 17 aprile, il presidente di Start Romagna Andrea Corsini ha tracciato un bilancio dell'attività aziendale, analizzando le prospettive future e le criticità economiche del settore. Al centro dell'intervento, la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Luci e ombre nel futuro di Start Romagna: "340 nuovi bus in arrivo, ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese"In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico Locale, che si celebra oggi 17 aprile, il presidente di Start Romagna Andrea Corsini ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Start Romagna, futuro tra luci e ombre: 340 nuovi bus in arrivo, ma il caro gasolio brucia 200mila euro al mese; Start Romagna, bilancio dolceamaro: Presto 340 nuovi bus, ma col caro carburanti spese alle stelle; Start Romagna: 17 aprile giornata mondiale del trasporto pubblico. Corsini: Usiamo tutti l’autobus. Una scelta che equivale a tredicesime extra per le famiglie; Elezioni, Boschetti svela i suoi piani per Cervia: Più turismo di qualità, sicurezza e nuovo parcheggio in zona ospedale. Start Romagna, Corsini: Usare il bus vale come una tredicesima in più per le famiglieGiornata mondiale del Trasporto Pubblico locale. Pesa il caro carburanti: Rinunciare alla seconda auto può far risparmiare fino a 5.000 euro l’anno ... altarimini.it Tennis, Start Romagna Cup a Cesenatico: Rafforziamo la nostra promozione sportivaIn riviera torna il grande tennis internazionale. Nei campi del Circolo tennis Anselmo Godio di Cesenatico, dove in passato era stato allestito il centro tecnico della Federazione italiana tennis, ... ilrestodelcarlino.it Start Romagna, Corsini: “Usare il bus vale come una tredicesima in più per le famiglie” Leggi qui: https://altarimini.it/start-romagna-corsini-usare-il-bus-vale-come-una-tredicesima-in-piu-per-le-famiglie.php facebook