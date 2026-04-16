Stanno tutti invitati | le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata

Il 16 aprile 2026 si terrà la terza puntata di uno show televisivo molto seguito. Sono stati annunciati gli ospiti che parteciperanno alla trasmissione e le anticipazioni sui temi che verranno trattati. La puntata prevede interviste e momenti dedicati a vari personaggi, con un programma che si svolgerà in diretta. Sono stati diffusi dettagli sui partecipanti e sugli argomenti che verranno affrontati durante l’appuntamento.

, 16 aprile 2026. Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, va in onda la terza puntata di Stasera tutti invitati, il nuovo show con Pio e Amedeo trasmesso da Canale 5 in tre serate per festeggiare i 25 anni di carriera del duo comico. Appuntamento ogni giovedì in prima serata dalle 21.30. Ma chi sono gli ospiti di oggi? Ecco tutte le informazioni. Anticipazioni e ospiti. Stanno tutti invitati è il grande show con il quale il duo di comici foggiani Pio e Amedeo festeggia i 25 anni di carriera. Dal debutto nel 2001 sulle reti locali ai palcoscenici della tv nazionale (Emigratis e Felicissima sera sulle reti Mediaset) sino ad arrivare al cinema con “Belli ciao” e “Come può uno scoglio” e “Oi vita mia” dove i due sono divenuti anche registi.🔗 Leggi su Tpi.it

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