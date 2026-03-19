Nonostante i misteri del nuovo film con Tom Holland restino ancora parecchi, i sottotitoli del primo trailer avrebbero spoilerato a tutti il ruolo di uno dei nuovi personaggi della storia L'attesa per Spider-Man: Brand New Day continua a crescere, e il primo trailer ha già iniziato a svelare dettagli cruciali sulla trama. Tra le novità più discusse c'è il ruolo di Tramell Tillman, rimasto finora avvolto nel mistero. I sottotitoli del filmato sembrano ora aver anticipato l'identità del suo personaggio, aprendo a nuove teorie sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Chi è il personaggio interpretato da Tramell Tillman Lo scorso anno era emersa la notizia di un'aggiunta dell'ultimo minuto al cast di Spider-Man: Brand New Day, con l'attore Tramell Tillman ingaggiato per un ruolo rimasto inizialmente segreto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, il trailer ha spoilerato anche l'identità di questo personaggio?

Articoli correlati

Spider-Man: Brand New Day – In arrivo un altro personaggio da Daredevil?Mentre l’hype per Avengers: Doomsday continua a crescere dopo il teaser di Steve Rogers, il Marvel Cinematic Universe si prepara a un altro...

Spider-Man: Brand New Day, il personaggio interpretato da Sadie Sink è stato (finalmente) svelato?Mentre le voci si rincorrono, un'anticipazione 'attendibile' avrebbe fatto chiarezza sul personaggio affidato all'attrice di Stranger Things.

New Spider-Man Brand New Day rumors the WILDEST YET

Altri aggiornamenti su Spider Man Brand New Day il trailer ha...

Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day torna nel segno della rinascita e il primo trailer ufficiale ci dice che la posta in gioco è altissima; Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day; Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga con Tom Holland. Il trailer.

Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day riscrive il Peter Parker di Tom HollandÈ uscito il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day e, mentre ritroviamo Peter Parker (Tom Holland), sembra che Spidey sia cambiato ... cinefilos.it

Spider-Man: Brand New Day torna nel segno della rinascita e il primo trailer ufficiale ci dice che la posta in gioco è altissimaTom Holland è di nuovo protagonista della saga supereroistica Sony-Marvel, questa volta di fronte a grandi sfide personali ... wired.it

Con Spider-Man Brand New Day, uno storico problema del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere definitivamente risolto. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-brand-new-day-correggera-storico-problema-mcu-866300.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook

abbiamo già detto spider-man miglior supereroe di sempre Sì probabilmente sì x.com