Spaccio armi e violenze | la Questura di Bari gioca d' anticipo con 52 misure di prevenzione

Tra marzo e metà aprile 2026, la polizia di Stato nell’area metropolitana di Bari ha adottato 52 misure di prevenzione, con un incremento rispetto ai periodi precedenti. Il questore Annino Gargano ha disposto una serie di provvedimenti mirati a contrastare attività di spaccio, uso di armi e episodi di violenza. Questa strategia ha portato a un’intensificazione delle azioni preventive nella zona, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi criminali.

Ben 52 provvedimenti in poco più di un mese. È il bilancio dell’attività della polizia di Stato nell’area metropolitana di Bari tra marzo e la prima metà di aprile 2026, con un’intensificazione delle misure di prevenzione personali disposte dal questore Annino Gargano.La strategia adottata dalla.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Soggetti “pericolosi” fra spaccio, furti e violenze sulle donne: i provvedimenti della questura di TerniSpaccio di droga, furti, violenza sulle donne: sono diversi i reati che hanno contribuito a classificare alcuni soggetti come “pericolosi” e nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 474mila chilometri, 3 chili di coca e 18mila passaporti: ecco com'è stato il 2025 per la Polizia di Lecco; Polizia di Stato, il 174° anniversario tra memoria e risultati. I nomi dei premiati e tutte le foto; Salvataggi estremi, delicate indagini, sequestri: la polizia premia i suoi eroi quotidiani; Questura, l'impegno contro la violenza di genere: in un anno 180 ammonimenti per reati da Codice rosso. Bari festeggia la Polizia, il questore Gargano: Preoccupati dalla giovane età di chi usa le armiNel teatro Petruzzelli le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia. Noi sempre in campo contro malaffare e illegalità. Sulla ... bari.repubblica.it Spaccio, arrestato dalla Polizia di StatoArezzo, 16 marzo 2026 – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino italiano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Venerdì scorso, 14 marzo, gli agenti della ... lanazione.it #bari, continuano i controlli della #poliziadistato al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini Leggi l’articolo completo: https://questure.poliziadistato.it/it/Bari/articolo/143769dcdcbb9e3ef990742534 #questuradibari #essercisempre facebook