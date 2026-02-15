M’illumino di Meno | luci spente all’Abbazia di San Giovanni in Venere per il risparmio energetico

Il Comune di Fossacesia ha spento le luci dell’Abbazia di San Giovanni in Venere per partecipare a “M’illumino di Meno”, l’iniziativa nazionale contro gli sprechi di energia. La scelta mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di ridurre i consumi e adottare abitudini più sostenibili. Questa mattina, le luci sono state spente alle ore 18, creando un’oscurità temporanea che ha attirato l’attenzione di passanti e visitatori.

Luci spente all’abbazia di San Giovanni in Venere per il risparmio energetico: anche il Comune di Fossacesia aderisce all’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. La sera del 16 febbraio saranno simbolicamente spente le luci della monumentale abbazia, come segno concreto di attenzione verso il risparmio energetico e la promozione di uno stile di vita più sostenibile. L’iniziativa, promossa da Rai Radio 2 e da Rai per la Sostenibilità Esg, rappresenta un momento importante di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi energetici.🔗 Leggi su Chietitoday.it Alì spegne le luci per il risparmio energetico: 119 supermercati aderiscono a “M’Illumino di Meno” Il gruppo Alì ha deciso di spegnere le luci nei suoi supermercati per risparmiare energia, in risposta alla giornata internazionale dedicata al tema. “M’illumino di meno”: UniBg spegne le luci per la Giornata del risparmio energetico L’Università di Bergamo ha spento le luci lunedì 16 febbraio 2026 per partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna che invita a ridurre il consumo di energia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: M’illumino di meno nel 2026 si illumina… di scienza; M’Illumino di Meno, il 16 febbraio si spengono le luci del Torrione; M'illumino di Meno. M’illumino di Scienza; M'illumino di meno 2026. M’illumino di Meno, l’iniziativa dedicata al risparmio energetico approda a GirifalcoL'IC Scopelliti di Girifalco ospiterà lunedì sedici febbraio un incontro speciale dedicato a M’illumino di Meno. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale con il vicesindaco Alessia Burdi ... cn24tv.it M’illumino di Meno 2026 il 16 febbraio: scienza e risparmio energeticoNata il 16 febbraio 2005 in occasione del ventesimo anniversario del Protocollo di Kyoto, la campagna è diventata nel tempo un appuntamento fisso per amministrazioni, scuole, enti e cittadini. Dal ... ecodallecitta.it Tante le persone che hanno partecipato ai funerali. Dopo le esequie la salma è stata trasportata nel cimitero di Monte San Giovanni Campano facebook