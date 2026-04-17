Sondrio | in estate l' intervento di ampliamento del parcheggio del cimitero

A Sondrio, durante la stagione estiva, sarà avviato un intervento di ampliamento del parcheggio del cimitero. Attualmente con una capacità di circa 200 posti auto, il parcheggio verrà esteso per raggiungere i 234 spazi disponibili. L’intervento mira a garantire una maggiore disponibilità di posti per i visitatori, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. I lavori sono pianificati per essere completati nel corso della stagione estiva.

Il parcheggio del cimitero, uno dei più utilizzati in città per la sosta lunga, verrà ampliato per aumentare la sua capacità da 200 a 234 posti auto. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di martedì scorso e i lavori, per un importo pari a 137 mila euro.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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