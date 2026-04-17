Il dibattito sulla regolamentazione dei social network in Europa si concentra sempre più sulla responsabilità educativa dei genitori. Le leggi attuali non sembrano essere sufficienti per tutelare i minori online, portando a un confronto che coinvolge esperti di psicologia e educatori. La discussione si sposta quindi dall’aspetto normativo a quello pratico, con l’obiettivo di trovare strumenti efficaci per guidare i più giovani nell’uso consapevole delle piattaforme digitali.

Il dibattito sulla regolamentazione dei social network in Europa ha acceso un nuovo e cruciale fronte di riflessione psicologica, spostando l’attenzione dalle normative tecniche alla responsabilità educativa. Mentre le autorità europee avanzano i primi passi per stringere le maglie del controllo sulle piattaforme digitali, Alberto Pellai mette in guardia su un punto fondamentale: la tecnologia è estremamente flessibile e i limiti imposti potrebbe essere facilmente aggirati attraverso l’uso delle applicazioni stesse. La sfida dell’educazione digitale tra genitori e algoritmi. Nonostante il clima favorevole verso la svolta legislativa europea, lo psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai sottolinea come le restrizioni burocratiche non bastino a proteggere i più giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social, le leggi non bastano: serve una nuova guida per genitori

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