Smog e metalli pesanti rovinano pelle e capelli Ma con la giusta routine cosmetica è possibile ridurre i danni

Recenti studi segnalano che lo smog e i metalli pesanti presenti nell'aria contribuiscono a danneggiare pelle e capelli, favorendo invecchiamento precoce e alterazioni cutanee. La cosiddetta City Syndrome indica gli effetti di queste sostanze sull’aspetto estetico e sulla salute dei tessuti esterni. È stato evidenziato come l’adozione di una routine cosmetica mirata possa aiutare a contrastare i danni causati dall’inquinamento.

Cosa dicono le ricerche «Numerosi studi di biogerontologia hanno dimostrato una correlazione diretta tra l'esposizione al particolato atmosferico e l'aumento di macchie e rughe», sottolinea Maya Melis. «Ricerche pubblicate su testate come il Journal of Investigative Dermatology confermano che gli inquinanti attivano recettori cellulari cutanei come l'AhR (regolatore delle risposte immunitarie) che stimolano l'invecchiamento estrinseco e alterano la sintesi della melanina. Sempre questa testata ha pubblicato numerosi articoli che confermano che gli inquinanti alterano la cheratinizzazione nel cuoio capelluto», racconta Maya Melis.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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