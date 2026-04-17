Smette di lavorare in nero e denuncia il titolare per violenza sessuale | Mi ha molestata per cinque mesi

Una donna di 30 anni ha deciso di interrompere il suo lavoro in nero presso un bar di Torino e di sporgere denuncia contro il titolare, accusandolo di averla molestata quotidianamente per cinque mesi. La donna ha riferito di aver subito avances indesiderate e comportamenti violenti durante il periodo di lavoro irregolare, che si è concluso con la sua decisione di denunciare l’accaduto alle autorità.

Nei cinque mesi in cui ha lavorato in nero in un bar di Torino, una 30enne sostiene di essere stata molestata tutti i giorni. “Il titolare si strofinava su di me, mi toccava il sedere e provava a toccarmi il seno, mi importunava in continuazione” ha raccontato. Sarebbe successo fino ad aprile.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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