Quindicenne molestata all' uscita da scuola senzatetto accusato di violenza sessuale

Una quindicenne è stata molestata all’uscita da scuola, perché un senzatetto l’ha avvicinata e si è comportato in modo inappropriato. La ragazza stava camminando lungo il marciapiede quando l’uomo le si è avvicinato, tentando di toccarla. La giovane ha reagito e ha chiesto aiuto a un passante, che ha chiamato la polizia. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato, dove dovrà rispondere di violenza sessuale. La famiglia della vittima si è detta sconvolta dall’accaduto.

La ragazza ha chiamato le forze dell'ordine sotto shock. L'uomo, già noto nel quartiere, è finito a processo Era appena uscita dalla scuola e si stava incamminando verso casa, quando è stata avvicinata e molestata da un uomo senza fissa dimora. Mercoledì il caso è finito davanti al giudice collegiale del tribunale di Bologna: l'imputato, un 54enne che vive tra strada e rifugi di fortuna, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale nei confronti della studentessa appena 15enne. Il fatto risale al maggio del 2025. Secondo quanto ricostruito, la ragazza è stata improvvisamente assalita in una delle vie laterali all'uscita della scuola, che ha sede in città, venendo palpeggiata.