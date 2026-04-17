Da quattro anni a questa parte, il Primo maggio si accompagna all’attenzione sul decreto Lavoro approvato dal governo. Questa ricorrenza viene segnata da manifestazioni sindacali che contestano le misure adottate, definendole un “boomerang” per le autorità. Le proteste coinvolgono diverse sigle sindacali che chiedono modifiche alle norme, ritenute dannose per i lavoratori. La discussione pubblica si concentra sui contenuti della legge e sulle modalità di approvazione.

Primo maggio che vai, decreto Lavoro che trovi. Ormai è diventata una consuetudine: da quattro anni a questa parte, a ridosso della Festa dei lavoratori, il governo decide di varare un provvedimento d’urgenza con l’ambizione dichiarata di incidere sul mercato del lavoro, ma con l’effetto – non certamente involontario – di oscurare il dibattito sindacale e sottrarre centralità alle piazze. Una strategia comunicativa prima ancora che politica, che però quest’anno ha già prodotto un clamoroso effetto boomerang. L’esecutivo è infatti riuscito a ricompattare il fronte sindacale (Cgil, Cisl e Uil) che negli ultimi anni ha mostrato evidenti crepe, in primis le diverse posture assunte nei riguardi del governo e sugli scioperi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sindacati uniti, il decreto Primo maggio un boomerang per il governo

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