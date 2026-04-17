Simone Ganz | Ho lottato con l'etichetta del raccomandato Ibra mi disse | guarda i video di papà

Simone Ganz si racconta in un'intervista esclusiva a Fanpage.it, parlando delle sfide di essere figlio d'arte e delle sue esperienze nel calcio. Ricorda gli esordi con il Milan e il fatto di aver esordito in Champions League, ma di non aver mai giocato in Serie A. Ganz rivela anche un consiglio di Ibra, che gli suggerì di guardare i video di suo padre. La conversazione si concentra sulle parti positive e negative della sua carriera calcistica.

Simone Ganz si racconta a Fanpage.it in una lunga intervista esclusiva. Le luci e le ombre di essere un figlio d'arte, i ricordi degli inizi al Milan e una carriera senza rimpianti: "Ho esordito in Champions ma mai in Serie A. Sono cresciuto cercando di imitare papà, il cognome è sempre stato un orgoglio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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