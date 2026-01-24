Centro storico pedonale Sirotti Gaudenzi Lega chiede chiarezza | In quali orari? E chi potrà passare?

Il centro storico pedonale di recente è stato oggetto di discussione, con Sirotti Gaudenzi (Lega) che chiede chiarimenti sugli orari e sui soggetti autorizzati ad accedere. L’Amministrazione comunale ha confermato l’installazione di dissuasori fisici per bloccare l’accesso ai veicoli nel fine settimana, al fine di tutelare la zona pedonale. La questione rimane aperta, con ulteriori dettagli attesi per una corretta informazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale, nelle settimane scorse, ha ribadito attraverso la stampa locale la decisione di blindare i varchi di accesso al centro storico con dissuasori fisici, utili a impedire l’accesso ai veicoli nel weekend. “Questa scelta arriva dopo la ‘fase di sperimentazione’ svoltasi nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Novello, Sirotti Gaudenzi (Lega): "Rispediamo al Pd l'accusa di responsabilità"In risposta alle recenti accuse del Pd cesenate, Sirotti Gaudenzi, rappresentante della Lega, ribadisce la posizione dell’amministrazione, definendola più responsabile e affidabile rispetto alle critiche ricevute. Leggi anche: Luminarie di Natale, Sirotti Gaudenzi (Lega): "Una festa religiosa non può essere trasformata in altro" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Centro storico pedonale, Sirotti Gaudenzi (Lega) chiede chiarezza: In quali orari? E chi potrà passare?. Centro sempre più pedonale. Stop a bici e monopattiniArriveranno presto delle novità per quanto riguarda la viabilità in centro storico, comprese alcune restrizioni per biciclette e monopattini, che potranno sì circolare ma solo condotti a mano. Ad ... ilrestodelcarlino.it Nuovi aumenti nei parcheggi strategici per il centro storico. Il consigliere comunale di Ascoli Bene Comune critica rincari, comunicazione dell’amministrazione e mancate certezze sul futuro delle strutture - facebook.com facebook #Sonnino è un borgo che sorge su un colle dei Monti Ausoni in un contesto paesaggistico unico. Il borgo è suddiviso in quattro rioni, passeggiare nel caratteristico centro storico è un vero e proprio tuffo nel passato. Scopri di più visitlazio.com/sonnino/ #Visit x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.