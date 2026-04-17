Sicurezza Sirotti Gaudenzi Lega | Controllo di vicinato anche in centro storico? Togliere la Ztl dalle 20 alle 8

Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile ampliamento del controllo di vicinato anche nel centro storico, con alcune proposte di rimuovere la Ztl dalle 20 alle 8. La stampa ha riportato questa ipotesi senza però averne verificato i dettagli direttamente con le autorità competenti, come l’assessore alla sicurezza e i responsabili della Polizia municipale, che potrebbero chiarire eventuali benefici o implicazioni di questa decisione.

“Sembra che il controllo di vicinato si stia allargando fino ad arrivare in centro storico. Lo riporta la stampa senza tuttavia analizzare il problema da vicino, ovvero chiedere direttamente all’assessore alla sicurezza Luca Ferrini e ai vertici della Polizia municipale se e quali vantaggi (con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cesena, sicurezza in centro: Lega punta su ZTL e controllo vicinatoIl dibattito sulla sicurezza urbana a Cesena si è riacceso con forza dopo le dichiarazioni di Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo della Lega, che ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sicurezza, Sirotti Gaudenzi (Lega): Controllo di vicinato anche in centro storico? Togliere la Ztl dalle 20 alle 8; Cesena sicurezza in centro | Lega punta su ZTL e controllo vicinato.