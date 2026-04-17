Sicurezza idraulica Cesena Siamo Noi | Il Pai è necessario ma così non basta Serve una visione complessiva

Nel dibattito sulla sicurezza idraulica nel territorio locale, si sottolinea l'importanza del Piano di assetto idrogeologico come strumento chiave per prevenire il rischio di alluvioni. Tuttavia, le opinioni evidenziano che il Piano da solo non è sufficiente, e si richiede una visione più ampia e coordinata per affrontare efficacemente le sfide legate alla gestione delle acque e alla salvaguardia delle aree a rischio.

"Il Piano di assetto idrogeologico rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio alluvionale. Si tratta di un piano complesso, che richiede attenzione, competenza e senso di responsabilità. Proprio per questo riteniamo che il confronto avviato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza in stazione, Cesena Siamo Noi: "Serve una strategia vera, non può restare un tema da annunci"