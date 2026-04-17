Sicurezza e migrazione a rapporto Italia- Francia e Germania

Oggi si apre a Mirabella Eclano un incontro tra i Ministri degli Interni di Italia, Francia e Germania, concentrato su questioni di sicurezza e migrazione. L’appuntamento coinvolge rappresentanti dei tre paesi che si riuniscono per discutere di politiche e strategie condivise. La riunione si svolge in un momento di attenzione elevata sulle dinamiche migratorie e sulla gestione della sicurezza nei rispettivi territori.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende oggi il via il Trilaterale dei Ministri degli Interni di Italia, Francia e Germania a Mirabella Eclano. I tavoli di lavoro di questa due giorni sono incentrati su questioni di primaria importanza per l’agenda europea: la sicurezza, la gestione dei flussi migratori, le politiche di rimpatrio e il contrasto all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani. “In un momento storico segnato da delicate dinamiche geopolitiche internazionali, il nostro Comune diventa il fulcro di un dialogo strategico tra tre nazioni cardine dell’Europa e della Nato, chiamate a definire linee di intervento condivise- così il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero- Dopo aver ospitato i l G7 dei Ministri dell’Interno nel 2024, l’Irpinia torna a essere la vetrina della grande diplomazia internazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Europe Migration Crash-Trump

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