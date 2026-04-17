Si chiude qui Stefano De Martino addio al programma | chi lo sostituisce

Nelle ultime ore è stato annunciato che Stefano De Martino lascia il suo ruolo in un noto programma televisivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e nei prossimi giorni verrà svelato il nome del suo sostituto. De Martino era entrato nel cast alcuni anni fa, diventando uno dei protagonisti principali del format. La sua uscita segna un cambiamento nel cast e nelle dinamiche dello show.

Negli ultimi anni Stefano De Martino si è imposto come uno dei volti più solidi e riconoscibili della televisione italiana. Da ex ballerino a conduttore di punta, il suo percorso è stato caratterizzato da una crescita costante, fatta di professionalità, ironia e una capacità sempre più evidente di gestire il palco. Programmi di successo e ascolti in crescita lo hanno consacrato come uno degli uomini chiave della nuova Rai. >> Da bimbo più bello della tv italiana a icona di fascino: lontano dal piccolo schermo per anni, oggi è così Il pubblico lo segue con entusiasmo, premiando ogni sua apparizione con numeri importanti. La sua conduzione di Affari Tuoi ha rilanciato il format, mentre la sua presenza in prima serata ha dimostrato una versatilità rara.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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