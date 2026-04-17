Shelton crolla a Houston | il talento americano scivola nel buio

Al torneo ATP 250 di Houston, il giocatore statunitense di 23 anni ha perso ai quarti di finale contro l'argentino. Dopo aver affrontato il match, Shelton è stato sconfitto da Tirante, che ha vinto in due set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-2, portando alla sua eliminazione dalla competizione.

Il ventitreenne di Atlanta, Ben Shelton, ha subito una pesante sconfitta ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Houston, venendo eliminato dall’argentino Thiago Agustin Tirante. Il giocatore statunitense, che era il primo testa di serie della competizione, ha svanire i suoi punti sulla terra rossa dopo aver perso il match in rimonta per 7-5, 3-6, 4-6. Il declino tecnico e fisico del talento americano. La prestazione offerta da Shelton in Texas evidenzia un momento di profonda difficoltà per l’atleta, che ha la propria posizione nel ranking mondiale scivolare alla nona posizione, dopo aver raggiunto il quinto posto lo scorso novembre durante le ATP Finals disputate a Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shelton crolla a Houston: il talento americano scivola nel buio Notizie correlate Leggi anche: Ben Shelton: condizioni necessarie per superare Taylor Fritz come miglior americano all’Houston Open. Scivola nel dirupo di rovi. Lo salvano da buio e geloScivola per dieci metri in un dirupo pieno di rovi, recuperato dai vigili del fuoco prima che calassero buio e freddo: pericolo scongiurato.