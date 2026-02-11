Edilizia in Emilia Romagna nuove regole Pratiche più onerose FdI | Stangata sulla casa

La Regione ha approvato nuove norme che rendono più complicato costruire o ristrutturare case. Ora bisogna pagare tra 100 e 150 euro anche per piccole tolleranze edilizie, come quelle del 2%, considerate irregolarità minime. La misura ha sollevato proteste da parte di Fratelli d’Italia, che parla di una vera e propria stangata sulla casa. La consigliera regionale Evangelisti critica l’aumento dei costi e avverte che si tratta di una manovra pesante per chi deve mettere mano alla propria abitazione.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Prove tecniche di patrimoniale? E' quanto si domanda la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Marta Evangelisti dinanzi alla recente delibera della Regione in tema di edilizia, "che ha introdotto nuovi costi legati al modello R1, prevedendo il pagamento di importi da 100 o 150 euro anche per le tolleranze edilizie del 2%, cioè irregolarità minime". Il valore dell'importo varia a seconda della pratica: si va, appunto, da un minimo di 100 euro a un massimo di 150. Le nuove regole sull'edilizia e le critiche di Fratelli d'Italia. Apparentemente un flusso di risorse modesto per le casse di viale Aldo Moro, ma Fratelli d'Italia ipotizza che possano invece dare vita a un tesoretto assolutamente cospicuo.

