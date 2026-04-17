Servizio Civile Universale record di candidature | oltre 157mila domande per 66mila posti

Da orizzontescuola.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine dell'ultimo bando, sono state presentate oltre 157mila domande per il Servizio Civile Universale, a fronte di circa 66mila posti disponibili. Si tratta di un numero senza precedenti, che supera di gran lunga le richieste rispetto alle opportunità offerte. La procedura di presentazione si è conclusa ieri, segnando un momento di grande interesse tra i cittadini interessati a partecipare a questa forma di servizio.

Numeri da record per il Servizio Civile Universale. Alla chiusura dell'ultimo bando, avvenuta ieri, sono arrivate 157.998 domande da parte dei giovani, il valore più alto di sempre. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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