Se n’è andata la voce del volontariato L’Humanitas piange Marco Bani

L’Humanitas di Scandicci piange la scomparsa di Marco Bani, volontario da lungo tempo e figura di riferimento all’interno dell’associazione. La sua presenza è stata costante nel tempo e apprezzata da chi lo ha conosciuto. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla stessa organizzazione, che ha espresso il cordoglio per la perdita di uno dei propri volontari più stimati. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi di Bani.

Scandicci (Firenze), 17 aprile 2026 – Un grave lutto ha colpito l’ Humanitas di Scandicci. Se n’è andato un volontario storico dell’associazione, una vera colonna e “un amico”: Marco Bani. https:www.lanazione.itcronacatumore-pancreas-possibilita-cura-r1kljs1w " Vogliamo ricordare Marco – scrivono dall’associazione sui social nel dare la notizia – con questa foto, che rappresenta lo spirito con cui Marco ha affrontato la malattia e il suo dovere di volontario. In Humanitas dal 1969, da quando aveva 18 anni, ha dedicato 57 anni al volontariato. Quando ha appreso di non poter più svolgere servizio come autista in ambulanza, dove per tanti anni...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se n’è andata la voce del volontariato. L’Humanitas piange Marco Bani Notizie correlate Due vite dedicate agli altri: il paese piange la storica infermiera e il volto del volontariatoUn'amara fine dell'inverno segna il cuore di Adro, rimasto improvvisamente più povero di riferimenti e di umanità.