Scontro in quarantena | 81enne aggredisce la compagna per gelosia

Durante il periodo di isolamento sanitario nel febbraio 2021, si è verificato un episodio di violenza tra due conviventi ad Ancona. Un uomo di 81 anni ha aggredito la compagna, spinto da motivi di gelosia. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario, che ha portato a una decisione legale in merito alla vicenda.

Un violento scontro familiare avvenuto durante l’isolamento sanitario nel febbraio 2021 ha trovato una conclusione giudiziaria ad Ancona. Il tribunale ha emesso la sentenza riguardante un uomo di 81 anni e la sua compagna di 66 anni, coinvolti in una notte di aggressioni fisiche all’interno di una residenza privata del quartiere residenziale della città. La vicenda risale alla notte tra il 20 e il 21 febbraio 2021, quando la coppia si trovava in quarantena per il Covid. Secondo quanto ricostruito, l’ottantenne avrebbe reagito in modo aggressivo dopo aver interrotto una terapia legata a una patologia degenerativa, spinto dal sospetto che la partner avesse un amante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro in quarantena: 81enne aggredisce la compagna per gelosia Notizie correlate Roma, accoltella e tenta di investire la compagna per gelosia: arrestato a Casal BruciatoLa lite per gelosia degenerata in aggressione Doveva essere un chiarimento tra fidanzati, si è trasformato in un’escalation di violenza. Napoli, aggredisce coetaneo per motivi di gelosia: arrestato 16enneGli agenti dei Commissariati di Afragola e Frattamaggiore, in provincia di Napoli, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio nei confronti di un...