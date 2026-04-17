Sciopero Fnsi Assostampa | Indebolita la protesta nella redazione de La Sicilia

Il Consiglio regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa si è riunito oggi a Palermo nella nuova sede dei Cantieri Culturali della Zisa. La riunione si è svolta all’indomani della terza giornata di sciopero indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa, che ha coinvolto diverse redazioni, tra cui quella del quotidiano locale. L’astensione dal lavoro è stata motivata dal mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto ormai da dieci anni.

Il Consiglio regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa riunito oggi a Palermo, nella nuova sede ai Cantieri Culturali della Zisa, all’indomani della terza giornata di sciopero proclamata dalla Fnsi per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da dieci anni, esprime.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Assostampa, preoccupazione per la mancata adesione de "La Sicilia" allo scioperoL'Associazione siciliana della stampa (Fnsi) esprime "forte rammarico" e "profonda preoccupazione" per la scelta di alcuni redattori e collaboratori... Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile. Fnsi e Assostampa: il comunicato sindacale Una raccolta di contenuti Sciopero dei giornalisti, Fnsi: Dignità e futuro dell'informazione passano attraverso il rinnovo contrattualeLa redazione di TiscaliNews aderisce allo sciopero generale indetto dalla Federazione nazionale dlela stapa a sostegno della vertenza per il ... notizie.tiscali.it Sciopero dei giornalisti il 16 aprile. Le ragioni dell'Fnsi. La nota Fieg: Necessità di un cambio sostanzialeQuesto il testo del comunicato della Fnsi da pubblicare sui quotidiani, periodici, agenzie e siti web in occasione dello sciopero dei giornalisti del 16 aprile: ''Le giornaliste e i giornalisti italia ... ansa.it