Sciopero dei trasporti | bus fermi a Monza ma non solo Le fasce orarie

Venerdì 17 aprile, i lavoratori della società di trasporto locale hanno deciso di aderire a uno sciopero di quattro ore che coinvolge anche altre province lombarde. A Monza e Brianza, i bus sono fermi durante alcune fasce orarie, causando disagi ai pendolari. La protesta riguarda un vasto territorio regionale e si svolge nel rispetto delle normative sul diritto di sciopero, senza ulteriori dettagli su eventuali richieste o motivazioni.

Oggi, venerdì 17 aprile, giornata nera per i pendolari di Monza e Brianza. I lavoratori della società Addabus incroceranno le braccia per uno sciopero di 4 ore che interesserà un vasto bacino territoriale lombardo che comprende anche la provincia di Monza e della Brianza. Gli orari dello.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Sciopero trasporti in arrivo: bus fermi a Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Le fasce orarieLa mattinata di venerdì 17 aprile si preannuncia complicata per il trasporto pubblico locale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sciopero dei bus venerdì 17 aprile: gli orari del blocco a Milano e in altre tre province; Scioperi dei trasporti ad aprile 2026: ecco il calendario completo di aerei, treni e mezzi pubblici; Venerdì 10 aprile, nuovo sciopero dei trasporti; Sciopero trasporti venerdì 10 aprile: stop ad aerei e bus? Gli orari. Sciopero dei bus venerdì 17 aprile: gli orari del blocco a Milano e in altre tre provinceUn venerdì mattina di passione attende i pendolari che si spostano tra Milano e le province limitrofe. Per il 17 aprile è stato confermato uno sciopero di 4 ore che coinvolgerà il personale della ... milanotoday.it Sciopero dei bus a Milano (e non solo), a rischio gli interscambi: gli orari dello stopBraccia incrociate per gli autisti dei bus che transitano tra Milano, Monza, Lodi e Pavia. Lo stop potrebbe mettere in difficoltà i pendolari specie nelle zone di interscambio, dove l'assenza dei bus ... milanotoday.it Un presidio molto partecipato (con quasi 200 giornalisti presenti) quello organizzato in piazza San Babila a Milano dalla Associazione Lombarda dei Giornalisti il giorno 16 aprile, durante lo sciopero nazionale dei giornalisti italiani. fonte: la giornalista - facebook.com facebook +++ Interrompo lo sciopero per segnalare un nuovo attacco in #Libano +++ È stato distrutto da #Israele il ponte di Qasmye. L’ultimo rimasto parzialmente in piedi nel sud, che ora rimane isolato, compresa @UNIFIL_ Eravamo stati lì pochi giorni fa sotto il tiro isr x.com