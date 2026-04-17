Durante il Gran Premio di Germania del 1992, si verificò un episodio che rimane nella memoria degli appassionati di Formula 1. A un certo punto della gara, il pilota tedesco respinse l’attacco dell’avversario brasiliano, creando un momento di grande tensione in pista. Questo episodio ha segnato una delle pagine più discusse di quella stagione, rimanendo impresso come un momento cruciale tra i due protagonisti.

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© Napolipiu.com - Schumacher respinse Senna durante il GP di Germania 1992: un momento di tensione indimenticabile.

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